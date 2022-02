Sabato 26 febbraio a Roma la manifestazione per la pace e contro la guerra in Ucraina La manifestazione per la pace si terrà a Roma in piazza Santi Apostoli. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio alle ore 11.

A cura di Enrico Tata

La Rete italiana Pace e Disarmo ha organizzato una manifestazione contro l'aggressione militare della Russia in Ucraina che si terrà a Roma in piazza Santi Apostoli. L'appuntamento è per sabato 26 febbraio alle ore 11. La Rete condanna fermamente l'azione russa e chiede "uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Necessarie poi iniziative di demilitarizzazione e disarmo, in particolare nucleare".

Sabato la manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma

La Rete, si legge ancora nel comunicato, "esprime la massima solidarietà alle popolazioni coinvolte e sostiene tutti gli sforzi della società civile pacifista in Ucraina e Russia per arrivare ad una cessazione immediata delle ostilità e poi intraprendere una strada di vera Pace e riconciliazione".

Per poter rilanciare queste richieste, conclude la nota, la Rete "chiede alle proprie organizzazioni e a tutti i loro aderenti e sostenitori di partecipare attivamente alle iniziative di mobilitazione già previste nei prossimi giorni nelle città di tutta Italia e di promuoverne di nuove, dando in particolare appuntamento alla manifestazione convocata a Roma in Piazza SS. Apostoli per le ore 11 di sabato 26 febbraio 2022".

Qua il comunicato ufficiale della manifestazione.

Chi ha aderito alla manifestazione per la pace di Roma

Fanno parte della Rete della Pace, tra le tante realtà e associazioni, le Acli, Agesci, l'Arci, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Rete degli studenti medi, Fiom Cgil, Legambiente, Link Coordinamento Universitario, Emergency, Cgil, Anpi.