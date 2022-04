Turista tedesca muore a 25 anni per un malore, il fidanzato: “Al 118 nessuno parlava inglese” Secondo quanto dichiarato dal fidanzato della giovane, i soccorsi sarebbero arrivati molto tempo la chiamata. La salma della ragazza non è stata ancora restituita alla famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Janna Gommelt era una ragazza tedesca di 25 anni. È morta il 20 gennaio mentre si trovava in vacanza in Italia insieme al suo fidanzato Michael Douglas, 34 anni, con cui stava girando l'Europa. La giovane si trovava nel loro furgone camperizzato sulla spiaggia di Focene quando ha cominciato a sentirsi male. Il fidanzato ha chiamato l'ambulanza, chiedendo di intervenire il prima possibile. Ma, secondo quanto dichiarato dal 34enne, ci sarebbero state alcune difficoltà con gli operatori del 118. "Mi hanno subito messo in attesa per trovare un un operatore in grado di parlare inglese — ha spiegato Douglas a la Repubblica — Poi, sempre faticando nelle comunicazioni, mi è stato detto di tenere acceso il gps così che l’ambulanza ci potesse trovare". A quanto pare i soccorsi non sarebbero però riusciti a trovare il ragazzo, che a un certo punto si è messo alla guida del furgone per rintracciare l'ambulanza, trovata poi poco distante mentre cercava i ragazzi sulla spiaggia.

Turista tedesca muore per un valore: la salma ancora in Italia

"Si è inchinata per prendere una cosa in frigorifero e ha detto solo ‘sto svenendo’ — ha raccontato Douglas — Non ho esitato nemmeno un secondo prima di chiamare l’ambulanza. Se i soccorsi fossero arrivati in tempo Janna sarebbe ancora viva". Janna è stata portata in ospedale al Grassi di Ostia, dove è morta poco dopo. Michael è stato interrogato dai carabinieri per ricostruire l'accaduto e capire cos'era successo: anche in questo caso, spiega, ci sono state incomprensioni per la lingua. "Mi hanno interrogato usando Google Translate", ha dichiarato sempre al quotidiano. Sul corpo della ragazza è stata disposta l'autopsia, ma le cause della morte non sono note alla famiglia, assistita dall'avvocato Manuele Piccioni. E la salma non è stata ancora restituita, si trova ancora all'obitorio. La famiglia della giovane vorrebbe almeno riavere il corpo in modo da dare alla ragazza una sepoltura.