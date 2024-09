Turista perde un pacco con soldi e documenti: dei ragazzi lo trovano e lo consegnano ai carabinieri

video suggerito

Aveva trascorso delle giornate nel Viterbese, a Civita Castellana quando il suo viaggio è giunto al termine. Al volo per New York, la sua città, mancavano poche ore quando Thomas, questo il nome del turista statunitense, ha avuto una brutta sorpresa: non riusciva più a trovare un pacchetto con soldi e documenti. Così, in ansia, si è rivolto ad alcuni conoscenti della cittadina, fra cui Angela Consoli, già assessora e consigliera comunale, che ha deciso di rendere nota questa storia.

L'arrivo dai carabinieri

Ancora in ansia, temendo non soltanto di aver perso molto denaro, ma anche di non avere i documenti per tornare a casa, Thomas è stato accompagnato dai carabinieri. È stato lì, all'interno della caserma, che Thomas ha ricevuto l'incredibile sorpresa. Tutti i suoi averi si trovava lì, all'interno della cassaforte.

Il duomo di Civita Castellana.

Erano stati alcuni ragazzi che, passeggiando per il centro di Civita Castellana, nei pressi del Duomo hanno trovato per terra il pacchetto contenente una grande somma di soldi e dei documenti appartenenti al un turista di New York in visita nei giorni scorsi nel Viterbese. Per il gruppetto di ragazzi non c'è stato alcun dubbio: hanno preso il pacchetto abbandonato e hanno consegnato tutto ad una pattuglia dei carabinieri che passava in quel momento. I militari avevano portato il pacchetto in caserma, riponendolo nella cassaforte, dove era rimasto fino a quel momento.

Il lieto fine di Thomas e il rientro a New York

I carabinieri hanno consegnato il pacchetto al turista, lui è stato raggiante: poteva partire e tornare a New York, grazie a quei documenti. Una volta uscito dalla caserma, Thomas era raggiante. "L' ho riaccompagnato in centro e, prima di correre a casa a prendere i bagagli, mi ha donato un piccolo cigno fatto piegando un foglietto di carta – ha ricordato Consoli – Civita Castellana si è distinta, per merito dei ragazzi, per merito dei Carabinieri, disponibili, preparati e in grado di interloquire in inglese".