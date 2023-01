Turista francese ucciso la notte di Capodanno: arrestato conducente dell’auto positivo all’alcol test I carabinieri hanno arrestato il 42enne che la notte di Capodanno ha investito e ucciso Georges Galvez, senza fermarsi a prestare soccorso.

È stato arrestato l'uomo che la notte di Capodanno ha investito e ucciso un turista francese nel centro di San Vittore del Lazio. Si tratta di un 42enne originario della Campania, fuggito subito dopo l'incidente. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. In attesa di essere sentito dai giudici del tribunale di Cassino, si trova agli arresti domiciliari.

L'incidente costato la vita a Georges Galvez, 75 anni di Lione, è avvenuto la notte di Capodanno, in via Marconi. L'uomo stava salendo in macchina poco la mezzanotte quando è stato preso in pieno e trascinato per diversi metri dall'auto guidata dal 42enne. Per Galvez non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L'investitore ha abbandonato la Fiat Panda un chilometro dopo e ha tentato di fuggire a piedi, molto probabilmente in preda al panico. Non c'è voluto molto a rintracciarlo: ai carabinieri è bastato controllare la targa del veicolo, con ancora i segni dell'incidente, per risalire al proprietario, fermato poco dopo.

Il 42enne è risultato positivo all'alcol test, molto probabilmente si è messo alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere al cenone di Capodanno.

La vittima, Georges Galvez, era arrivata in Ciociaria qualche giorno prima per passare le festività natalizie. Viveva a Lione insieme alla moglie, originaria proprio di San Vittore nel Lazio, e ogni anno veniva in Italia a trovare i parenti. "Questa notte accidentalmente il destino ha portato via Georges Galvez, chiamato da tutti Jojo – scrive in un post di cordoglio la comunità francese di San Vittore nel Lazio – Non troviamo le parole per esprimere il nostro dolore. Siamo vicini alle sue figlie, ai suoi nipoti e alla sua compagna".