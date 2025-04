video suggerito

Turista cerca di farsi il bagno nella fontana di Piazza Pia dopo i funerali di Papa Francesco: multato Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fatto un bilancio dei controlli di ieri durante i funerali di Papa Francesco. Tra questi hanno multato un turista sorpreso ad entrare nella fontana di Porta Pia.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato di entrare in una delle fontane di Piazza Pia, all'inizio di via della Conciliazione, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale lo hanno visto e bloccato. L'episodio è avvenuto dopo la messa celebrata sul sagrato di Piazza San Pietro, per i funerali di Papa Francesco. La polizia locale come le altre forze dell'ordine ieri era impegnata con tantissimi agenti nell'area del Vaticano, lungo il percorso del corteo funebre e a ridosso della basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, nell'ambito del massicco dispositivo di sicurezza della Questura di Roma per le esequie del Santo Padre. Sabato 26 aprile una pattuglia che si trovava in Piazza Pia ha notato un uomo che cercava di farsi il bagno in una delle fontane. Gli agenti lo hanno fermato, chiedendogli le generalità. Si tratta di un turista tedesco di quarant'anni, che ha ricevuto una multa.

Gli agenti aiutano bambini e un'anziana che si sono persi

Vicino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove nella tarda mattinata di ieri è arrivato il feretro di Papa Francesco per la sepoltura dopo il corteo funebre, le pattuglie hanno ritrovato in breve tempo dei bambini che si erano allontanati dai genitori e che si erano persi tra la folla di fedeli. Al Vaticano, gli agenti hanno aiutato un'anziana, riportandola al suo gruppo di preghiera.

Controllati borseggiatori

Numerosi gli interventi della polizia locale di Roma Capitale nella giornata di ieri, gli agenti delle Unità Speciali, Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gssu ( Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana), in servizio di vigilanza nelle vie intorno alla Basilica di San Pietro, hanno fermato due persone di etnia rom per degli accertamenti, mentre cercavano di derubare dei turisti in preghiera.

Un arresto e sequestro di merce contraffatta

Una pattuglia ha arrestato un uomo di trentatré anni di nazionalità senegalese per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I vigili urbani lo hanno infatti sorpreso a vendere prodotti contraffatti. Quando gli agenti lo hanno fermato li ha aggrediti. Accompagnato negli uffici per gli accertamenti di rito, le borse e gli accessori di abbigliamento sono stati sequestrati.