Trovato un cadavere vicino a Villa Adriana: è di Costel Costea, scomparso a febbraio Costel Costea è stato trovato morto in una cava vicino a Villa Adriana a Tivoli. Era scomparso a febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Costel Costea trovato morto a Tivoli

È di Costel Costea il cadavere trovato in una cava di pozzolana in via del Pecile a Tivoli, in provincia di Roma. Il rinvenimento è avvenuto lo scorso venerdì 17 marzo, il corpo senza vita si trovava poco distante da Villa Adriana. Il cadavere del quarantenne era in avanzato stato di decomposizione, essendo all'esterno ed esposto alle intemperie. Si ipotizza che la morte sia avvenuta da oltre un mese. A notarlo sono stati alcuni operai durante un sopralluogo nella cava, che hanno dato l'allarme, chiamando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi scientifici e sono risaliti alla sua identità.

Presente il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sulla salma, senza riscontrare segni di violenza, che possano far pensare a un omicidio. L'ipotesi al momento è che Costel sia deceduto per cause naturali, colto da un malore improvviso. Non è chiaro perché si trovasse lì. Terminate le verifiche il cadavere è stato trasferito in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e verrà svolta l'autopsia, per eliminare ogni dubbio sulle cause che hanno provocato il decesso.

Costel Costea trovato morto, è scomparso a febbraio

Costel Costea, senzatetto originario della Romania, è scomparso lo scorso febbraio e se ne sono perse le tracce. La famiglia, non avendo più sue notizie, ha sporto denuncia e le forze dell'ordine hanno attivato le ricerche, perlustrando il territorio e diffondendo la sua foto segnaletica. Ricerche che però sono terminate con il peggiore degli esiti. Forse il decesso è avvenuto poco dopo la sua scomparsa.

Sui social network sono stati condivisi appelli nel tentativo di ritrovarlo, che lo descrivevano come una persona bisognosa d'aiuto: "In caso di avvistamento chiamate subito il 112. Ha bisogno di prendere farmaci, chiede le sigarette, voi intrattenetelo senza farlo spostare fino all'arrivo delle forze dell'ordine". L'ultima volta in cui è stato visto era a piedi tra via di Rocca Cencia e via Casilina. Poi venerdì il drammatico ritrovamento.