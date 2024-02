Trovato cadavere di un uomo di 53 anni in casa ad Ariccia: era morto da una settimana A far scattare l’allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo da circa una settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Era morto da almeno una settimana il cinquantatreenne trovato senza vita dentro casa sua ieri pomeriggio, domenica 11 febbraio, dai carabinieri della stazione di Ariccia. L'allarme è stato fatto scattare dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo da circa sette giorni. Così si sono rivolti ai carabinieri per chiedere aiuto. I militari sono intervenuti e hanno fatto la tragica scoperta.

I familiari preoccupati fanno scattare l'allarme

Erano da poco passate le 16 quando i militari hanno fatto il loro ingresso nell'abitazione del cinquantatreenne, a Vallericcia, nella zona sud di Ariccia, sui Castelli Romani. Con loro, per l'intervento, sono arrivati nell'abitazione anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa, permettendo l'ingresso dei carabinieri. I familiari del cinquantatreenne non lo sentivano da qualche giorno, circa una settimana, e allarmati che potesse essere successo il peggio si sono rivolti alle autorità.

Il macabro ritrovamente

Una volta entrati in casa, i carabinieri non hanno impiegato molto tempo per rendersi conto di quanto avevano sotto ai loro occhi. Non appena entrati sono stati avvolti da un odore acre. Spostandosi fra le stanze, hanno poi rinvenuto il corpo dell'uomo. Si trovava sdraiato nel letto. Era in avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti del medico legale, l'uomo sarebbe morto circa una settimana prima del ritrovamento. Il cadavere non mostrava segni di violenza: secondo il personale medico intervenuto, il decesso sarebbe sopraggiunto per probabili cause naturali, come si legge su Il Mamilio.it.