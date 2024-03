Trovati i corpi senza vita di due uomini sulla spiaggia: il ritrovamento a Montalto di Castro I corpi di due uomini, due amici di sessanta anni, sono stati ritrovati senza vita sulla spiaggia di Montalto di Castro: chi sono e le cause della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo corpo è riemerso dopo le 13 di oggi, mercoledì 20 marzo 2024, in zona Maurelle, l'altro poco dopo: sono due i corpi rinvenuti privi di vita lungo la spiaggia di Montalto di Castro nel Viterbese.

I corpi di due uomini sono stati notati da alcuni cittadini. Si trovavano a poco più di un chilometro di distanza l'uno dall'altro: il primo è stato rinvenuto verso le 13, l'altro poco dopo, nel primo pomeriggio. Dopo averli rinvenuti, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Capitaneria di porto e i carabinieri della stazione locale, che hanno identificato i due uomini.

Chi sono i due uomini trovati morti nella spiaggia di Montalto di Castro

I due uomini trovati privi di vita sulla spiaggia sono due amici di circa 60 anni. Si tratta di Roberto D'Ascenzi ed Emiliano Brinchi, uno residente a Montalto e l'altro a Capodimonte. Nella serata di ieri, martedì 19 marzo, sono usciti in barca, forse in gita o per una battuta di pesca, come sembra fossero soliti fare. Ma non hanno fatto più ritorno. Di loro sono state perse le tracce fino al macabro ritrovamento.

La spiaggia delle Murelle a Montalto di Castro, a poca distanza da dove sono stati rinvenuti i due cadaveri.

Le ricerche

Non appena rinvenuto il primo corpo, poco più a sud delle Murelle, come spiegano dalla Capitaneria di Porto, sono state allertate le forze dell'ordine. Gli agenti della Guardi Costiera, con le navi per la ricerca in mare e i vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero, insieme anche ai carabinieri della stazione locale e ai volontari della protezione, si sono messi alla ricerca della seconda persona, dispersa. Sul posto anche i soccorritori del 118. Ben presto, però, è stato chiaro che non sarebbe servito il loro coinvolgimento: il mare ha restituito anche il secondo corpo nel primo pomeriggio. A quel punto è arrivato il magistrato, per gli accertamenti del caso.

L'incidente in mare: come sono morti

Non è ancora chiaro come e quando siano morti i due amici. Sembra che uno di loro sia morto la notte scorsa. I due si erano ritrovati per una gita in barca o una battuta di pesca. la dinamica dell'incidente in barca, però, non è ancora stata chiarita. L'ipotesi più accreditata è che la barca si sia improvvisamente capovolta o che si sia schiantata contro gli scogli, ma soltanto ulteriori accertamenti potranno fare luce sull'accaduto.