Trovata una bomba alle porte di Roma: evacuati tremila cittadini

A cura di Enrico Tata

Tremila cittadini evacuati alle porte della Capitale. Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata trovata all'interno della zona industriale di Monterotondo, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, l'ordigno è stato rinvenuto precisamente in via Galvani, nei pressi della Salaria e della ferrovia regionale Orte-Fiumicino Aeroporto. Per questo è stata firmata un'ordinanza urgente nella quale viene istituita una zona rossa valida da oggi fino a domenica. Proprio dopodomani sono previste le operazioni per far brillare la bomba e, per garantire la sicurezza dei residenti, il Comune ha disposto una evacuazione che coinvolgerà 3mila persone che abitano o lavorano all'interno della zona rossa. Oggi si è tenuta una riunione straordinaria convocata dalla Prefettura della Città Metropolitana di Roma per organizzare i lavori di estrazione e di messa in sicurezza della bomba. Essa sarà prima dissotterrata e poi portata alla cava di Fontana Larga a Riano. Qua gli artificieri dell'Esercito faranno brillare l'ordigno in sicurezza.

Il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, ha spiegato che verranno evacuati tutti i residenti e verranno chiuse tutte le attività economiche e commerciali che si trovano in un raggio di 826 metri dal luogo del ritrovamento dell'ordigno. Questo, come detto, accadrà dalla mattina di domenica 19 settembre e fino ad avvenuta messa in sicurezza della bomba. "Tutte le informazioni relative alla localizzazione, ai servizi previsti e a quelli di trasporto pubblico per il raggiungimento del Centro di accoglienza che sarà allestito dalla Protezione civile al di fuori della zona rossa saranno comunicate nelle prossime ore", ha spiegato il sindaco al termine della riunione in prefettura.