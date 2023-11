Trova un portafoglio con duemila euro e lo restituisce: “Mi sarebbero serviti, ma non erano miei” Ha trovato un portafogli al tavolino del bar in cui lavora come addetta alle pulizie, lo ha aperto e ha scoperto i duemila euro. Così si è messa alla ricerca del legittimo proprietario.

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha trovato all'interno dell'hotel in cui lavora come addetta alle pulizie. Lo ha aperto e ha scoperto che al suo interno c'erano duemila euro. Lo stupore è stato tanto: somme di denaro così alte, tutte insieme, sono difficile da trovare. Ma non ha esitato neanche un minuto: ha immediatamente deciso di riconsegnare il portafogli, con l'intera somma ritrovata al suo interno, al proprietario.

Il ritrovamento del portafogli

È successo a Cisterna di Latina, all'Oasi degli Aranci, hotel e ristorante. È qui che la donna, che vive da sola insieme ai figli, ha rinvenuto il portafogli stracolmo. La ragazza si trovava in turno di lavoro, si stava occupando delle pulizie, quando ha notato l'oggetto abbandonato su un tavolino del bar. Qualcuno doveva averlo dimenticato. Lo ha aperto per scoprire a chi appartenesse e, oltre ai documenti, grazie ai quali è riuscita a rintracciare il legittimo proprietario, ha rinvenuto il denaro.

Tante banconote di grosso taglio per un totale di duemila euro, come riporta Latina Oggi.eu. La ragazza ha iniziato a guardarsi intorno, ha chiesto se appartenesse a qualcuno che si trovava in quel momento con lei, nell'area esterna dei tavolini, ma si è accorta di essere da sola.

La consegna del portafogli e del denaro

Non ci ha pensato due volte. Anziché fare finta di niente e appropriarsene, ha deciso di conservarlo fino alla fine del turno quando si è messa al volante della sua automobile, diretta verso l'indirizzo segnato nel documento. Ha suonato al citofono, ma non ha risposto nessuno: ha lasciato un bigliettino con il suo numero di telefono. Così è tornata al bar, decisa a lasciarlo in cassa, dove il legittimo proprietario avrebbe potuto trovarlo. Prima ancora di raggiungere di nuovo il bar, è arrivata la telefonata: i due si sono sentiti e visti, il portafogli è stato riconsegnato.

La ricompensa

"Certo che mi avrebbero fatto comodo, ma non erano miei e li dovevo restituire", ha detto la ragazza ai colleghi. Per la gentilezza e l'onestà, l'uomo ha deciso di ricompensarla con una somma vicina ad un decimo di quella ritrovata. "Scegliere un bar o un locale vuol dire scegliere la qualità, il servizio, l’ambiente e la location – hanno scritto sui social dall'Oasi degli aranci – Ma anche e soprattutto sentirsi sicuri".