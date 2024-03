Trova un anello di diamanti e lo restituisce alla proprietaria: “Non voglio alcuna ricompensa” Fanpage.it ha intervistato Linda Tabacchini, bibliotecaria di Villa Leopardi, che ha trovato e riconsegnato l’anello di diamanti perso dalla proprietaria a Corso Trieste. “Non ho accettato un euro, sono contenta di averla resa felice”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Linda Tabacchini, la donna che ha restituito l'anello di diamanti alla proprietaria che lo ha perso

"Non ho fatto nulla di straordinario e non voglio alcuna ricompensa". Fanpage.it ha intervistato la donna che ha trovato un anello di diamanti a Corso Trieste e lo ha riconsegnato alla proprietaria, che lo aveva perso mentre era andata a fare la spesa, uscita dal supermercato Conad di Corso Trieste.

Una veretta Damiani che, oltre a costare migliaia di euro, ha un grande valore affettivo, perché è una regalo della mamma e un gioiello di famiglia. Linda Tabacchini lavora nella biblioteca di Villa Leopardi di via Makallè, una piccola famiglia molto attiva e conosciuta nel quartiere, con tante iniziative culturali per bambini e adulti.

"Sembrava la linguetta di una lattina"

"Mercoledì sono uscita dal lavoro alle ore 19, tornando a casa a piedi nell'angolo tra via Spalato e Corso Trieste ho notato a terra un oggetto rotondo, che a prima vista, essendo senza occhiali, sembrava la linguetta di una lattina – racconta Linda – L'ho preso e messo in tasca. Entrata nel supermercato a fare la spesa mi sono resa conto che era un anello, brillava, ho capito che era prezioso. Tornata a casa l'ho mostrato a mio marito e a mia figlia, ho guardato all'interno del cerchio, notando che c'era scritto il nome del brand".

Il giorno successivo Linda ne ha parlato con i colleghi al lavoro, dicendogli di voler pubblicare un annuncio nel gruppo Facebook del quartiere Trieste – II Municipio, per tentare di risalire al proprietario. La responsabile della biblioteca le ha consigliato di non mettere la foto dell'anello, ma di scrivere nel post che la persona che lo reclamava avrebbe dovuto descriverglielo, così sarebbe stata sicura che fosse effettivamente suo.

"Ho subito risposto in privato all'autore del post"

Danilo però ha preceduto Linda nello scrivere il post quando sua moglie si è resa conto che, rientrata a casa con la spesa, non aveva più il prezioso anello. "Ti scrivo in privato" ha risposto Linda al suo appello. Momento di suspense, prima della lieta notizia: l'autore del post ha espresso la sua gratitudine per l'onestà della donna che lo aveva contattato per avvisare che l'anello tanto caro a sua moglie era al sicuro.

"Quando ho letto il post di Danilo in cui chiedeva se qualcuno nel quartiere avesse trovato l'anello, immediatamente gli ho risposto in privato su Messanger, era praticamente mezzanotte e mezza. Lui ha letto il messaggio la mattina dopo e ci siamo accordati per vederci con sua moglie".

"Sono contenta di aver reso felice una persona"

La restituzione dell'anello è avvenuta intorno alle ore 9.30 di ieri mattina nella biblioteca di Villa Leopardi, un incontro che Linda ha definito emozionante: "La proprietaria dell'anello era commossa – spiega – È stata così gentile da farci una sorpresa portando cornetti per tutti".

Per quanto riguarda invece se la proprietaria le avesse dato una ricompensa ha risposto: "Non ho accettato un euro, il mio è stato un gesto normale, non ci ho pensato nenache un secondo a tenermi l'anello. Ho capito osservandolo che era un oggetto dal grande valore affettivo, mi è subito venuto da pensare a come si stesse sentendo la donna che l'aveva perso. Sono contenta di averla resa felice".