Troppe risse all’Opus Club a Flaminio: attività sospese in discoteca per 8 giorni “Chiuso con provvedimento del Questore”: sospese per otto giorni le attività dell’Opus Club nota discoteca nel quartiere Flaminio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto a sinistra dalla pagina Facebook.

Risse e schiamazzi. E il questore è stato costretto a chiudere la discoteca. Questo il provvedimento scattato a seguito dell'ennesima colluttazione dietro alla discoteca Opus Club a Flaminio, in via Giuseppe Sacconi, dove l'attività è stata sospesa per otto giorni.

Il provvedimento è scattato dopo che, in diverse occasioni, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, dopo le segnalazioni di risse e aggressioni all'interno e all'esterno del locale.

Cosa è successo

La decisione di sospendere le attività della discoteca è stata presa a seguito dell'ennesimo atto violento, dopo che uno dei clienti del locale aveva sporto denuncia per essere stato colpito da un cesto portaghiaccio. Non sapeva chi aveva lanciato l'oggetto, ma lo aveva sentito arrivare contro la sua testa. Ed è rimasto ferito.

Così si è presentato al pronto soccorso dove medici e infermieri lo hanno visitato e lo hanno refertato con 8 giorni di prognosi. Nel frattempo, proprio mentre veniva visitato, altri due clienti del locale si sono presentati al commissariato di Villa Glori denunciando di essere stati aggrediti per futili motivi. Anche loro sono dovuti ricorrerre alle cure mediche degli operatori sanitari.

Otto giorni di sospensione per l'Opus Club

La notifica del provvedimento è arrivata proprio dagli agenti di Villa Glori che hanno raggiunto la struttura e, come da normativa, hanno affisso sulle porte della struttura il cartello "Chiuso con provvedimento del Questore" (come si vede nell'immagine in apertura a destra), in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare di una discoteca.