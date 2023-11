Triplice femminicidio a Prati, tre prostitute uccise: rinviato a giudizio Giandavide De Pau Rinviato a giudizio Giandavide De Pau, il 51enne accusato di aver ucciso tre donne nel quartiere Prati lo scorso novembre. Al via il processo il prossimo febbraio.

È stato rinviato a giudizio Giandavide De Pau, il cinquantunenne in passato autista del boss Michele Senese accusato di aver ucciso tre prostitute lo scorso 17 novembre, nel quartiere Prati, in centro a Roma. Le donne uccise sono state tre: due ragazze cinesi uccise all'interno di un appartamento al primo piano di via Riboty e la sessantacinquenne di origine colombiana Marta Castano Torres, nel seminterrato di via Durazzo. Tutte e tre le vittime sono state accoltellate a pochi minuti di distanza l'una dall'altra.

Nei confronti di De Pau si aprirà presto un processo. La prima udienza è prevista per il prossimo 22 febbraio, nell'aula bunker di Rebibbia. L'accusa è di triplice omicidio volontario a cui la procura contesta anche le aggravanti della crudeltà dai futili motivi e dalla premeditazione. Ammesse come parti civili i parenti delle vittime e l’Associazione italiana vittime vulnerabili di reato.

La ricostruzione degli inquirenti

De Pau avrebbe agito con premeditazione: questo è quanto hanno ricostruito i pm. De Pau, secondo loro, avrebbe agito sotto l'azione combinata di sostanze alcoliche, stupefacenti e farmacologiche, con premeditazione, per futili motivi e agendo con crudeltà. La premeditazione sarebbe avvalorata anche dai video delle videocamere di sorveglianza della zona in cui De Pau apparirebbe con il volto travisato per non farsi riconoscere.

Nel caso delle due ragazze cinesi, uccise per prime, avrebbe agito dopo aver "consumato un rapporto sessuale con lui" e "accanendosi brutalmente". Le due ragazze, inoltre, sarebbero state filmate mentre venivano accoltellate: i video sono stati rinvenuti nel telefonino. Interrogato sui video, Da Pau avrebbe chiesto di non fargli sentire le voci delle due ragazze.