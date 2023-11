Treno regionale travolge un gregge di pecore: circolazione interrotta e ritardi Disagi alla circolazione e ritardi fino a 100 minuti sulla linea ferrovia Roma – Latina, per un treno regionale che ha investito un gregge di pecore.

A cura di Redazione Roma

Mancano pochi minuti alle 12.30 quando, sulla linea ferroviaria Roma-Latina, un treno regionale ha travolto un gregge di pecore in transito sui binari, provocando disagi per i passeggeri e ritardi sulla linea ferroviaria.

Sul posto sono giunti i tecnici di Rfi per ripristinare la sicurezza della sede ferroviaria e riattivare il traffico, mentre molte delle corse sono state riprogrammate e centinaia di passeggeri sono rimasti in attesa nella stazione di Latina e non solo.

"Intercity e Regionali possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti", si legge in una nota.