Treni fermi per un guasto alla stazione di Roma Ostiense: ritardi fino a 60 minuti Rallentamenti, treni fermi e limitazioni di percorso: queste le conseguenze del guasto alla stazione di Roma Ostiense nel pomeriggio di oggi, venerdì primo marzo 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Circolazione rallentata, treni fermi, in ritardo o con limitazioni di percorso. Tutto questo a causa di un guasto avvenuto alla stazione di Roma Ostiense alle ore 18.10 di oggi, venerdì primo marzo 2024.

Non appena avvenuto il danno, è stato immediatamente richiesto l'intervento dei tecnici per "consentire la regolare ripresa della circolazione", come si legge nella sezione dedicata del sito di Trenitalia. Nel frattempo sono stati annunciati ritardi fino a 60 minuti che si ripercuotono anche sulle altre tratte e linee ferroviarie. Dopo più di un'ora, a seguito dell'intervento dei tecnici, la circolazione ferroviaria sta tornando a poco a poco regolare.

Tutti i treni coinvolti

I danni maggiori si registrano lungo la linea Roma- Pisa, che attraversa anche lo snodo ferroviario di Roma Termini, ma anche su quella che, dalla capitale, passa per le fermate di Cesano Bracciano Viterbo. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Quelli Regionali, inoltre, possono subire anche modifiche o deviazioni di percorso.

Il treno IC 822, partito da Napoli Centrale (14.55) e diretto a Sestri Levante (23:46) sta subendo i danni maggiori: è fermo a Roma Ostiense dalle ore 18:10.

L'intervento dei tecnici

Non appena allertati, i tecnici di Trenitalia sono intervenuti per cercare di comprendere quale fosse e riparare il danno. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti, mentre quelli Regionali hanno subito limitazioni di percorso, come previsto.

Dopo le 18.50, a poco a poco, la circolazione sta tornando ad essere regolare. Restano, però, le ripercussioni sulle varie linee.

Articolo in aggiornamento