Trasporti gratuiti a Roma il 17 settembre 2022: si viaggia gratis su tram, autobus e metro Nessun biglietto e varchi aperti: nella giornata di sabato 17 settembre bus, tram e metro sono gratuiti. Lo ha deciso con una delibera il Campidoglio.

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha deciso il sindaco della città di Roma, Roberto Gualtieri: sabato 17 settembre 2022 cittadine e cittadini romani e turisti possono muoversi nelle vie della città utilizzando autobus e metropolitana senza dover acquistare il biglietto.

Nessun controllore a chiedere il biglietto sui tram, sui bus Atac e Roma Tpl e varchi aperti nelle stazioni della metropolitana: questa la decisione di Gualtieri per la giornata di sabato 17. La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera soltanto nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre. la decisione è stata presa in occasione dell'apertura della Settimana Europea della Mobilità.

L'obiettivo della giornata di sabato 17 settembre

La giornata di sabato 17 settembre è l'occasione per informare tutti i viaggiatori e le viaggiatrici in merito al trasporto pubblico grazie ad una campagna informativa che comprende anche la distribuzione di gadget nelle principali stazioni della metropolitana, a partire da Termini e nei capolinea degli autobus.

Il tema annuale della Settimana Europea della Mobilità 2022, campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile come viene spiegato nel sito di Roma Mobilità, è "Migliori Connessioni": l'obiettivo è dunque quello di evidenziare e promuovere le sinergie fra luoghi e persone per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile.

La presentazione dal Campidoglio

" Per la prima volta dopo diversi anni, un grande Open Day del Trasporto Pubblico, con la libera circolazione a bordo di tutti i mezzi Atac di Roma, in metropolitana e superficie – ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri – Si tratta solo di una delle iniziative organizzate per la Settimana Europea della Mobilità, dal 6 al 22 settembre. Stiamo Lavorando senza sosta per realizzare una vera e propria rivoluzione della mobilità, riconnettendo i nostri quartieri e rendendo Roma una città più sostenibile e più vivibile, contro l’inquinamento e per migliorare la qualità della vita di tutte e di tutti".

A queste parole, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha aggiunto: "Si tratta di un'occasione importante per comunicare l’impegno al cambiamento della città di Roma, al pari delle grandi capitali europee: l’obiettivo primario è quello di portare chi di solito non usa i mezzi pubblici a bordo di bus, tram e metro".