Tragico incidente sulla Tangenziale Est, scende dall’auto guasta: travolta e morta sul colpo Si è fermata sulla Tangenziale Est per un problema alla macchina. Non ha fatto in tempo a scendere per verificare cosa fosse successo che è stata travolta da un altro veicolo: morta sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Lo schianto è avvenuto nella mattinata di oggi, lungo la Tangenziale Est, in direzione San Giovanni, all'altezza dello svincolo della A24. La donna si trovava alla guida della sua automobile, una Polo, quando ha riscontrato alcuni problemi al veicolo. La Polo si è inchiodata al centro della carreggiata e non si è più mossa. Così ha deciso di scendere per cercare di capire quale fosse il problema. Ed è stato proprio in quel momento che è passata un'altra automobile, che l'ha presa in pieno. Si tratta della quarta vittima nelle strade romane degli ultimi quattro giorni.

L'incidente sulla A24

L'ha presa in pieno con l'automobile. Per la donna, una ottantacinquenne scesa poco prima per controllare cosa avesse l'automobile che si era inchiodata all'improvviso, non c'è stato scampo. È stata travolta da un'altra automobile, un'Honda Jazz, come riporta la Repubblica.

Al volante del veicolo un'altra donna, di 65 anni, che non appena si è accorta di quanto era accaduto, si è fermata ed ha raggiunto l'investita, per prestare soccorso. Presto però è stato chiaro: per l'ottantacinquenne travolta non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi: è morta sul colpo.

Leggi anche Incidente su via Appia a Terracina: auto investe e uccide un 21enne

L'arrivo dei soccorsi: morta sul colpo l'85enne

La donna ha immediatamente frenato, è tornata indietro e ha prestato soccorso. Nel frattempo ha fatto scattare l'allarme. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti i caschi bianchi dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Non appena arrivati hanno subito iniziato i rilievi e gestito la viabilità della zona, chiudendo la galleria della Nuova Circonvallazione Tiburtina per compiere le verifiche necessarie. Ben presto si sono sviluppate lunghe code.