Tragico incidente sulla Sora-Ferentino: travolta e uccisa mentre verifica i danni di un tamponamento Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 20 di oggi, lunedì 19 settembre, sulla superstrada Sora-Ferentino. La vittima è una donna residente a Veroli.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Scende dalla sua automobile per verificare i danni causati da un tamponamento, ma viene travolta e uccisa da un'altra automobile in transito. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 20 di oggi, lunedì 19 settembre, sulla superstrada Sora-Ferentino. La vittima è una donna residente a Veroli, morta praticamente sul colpo, ma altre tre persone sono rimaste ferite: si tratta dei due a bordo dell'altra macchina coinvolta nel tamponamento e dell'uomo al volante dell'auto che ha travolto la signora. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Alatri, i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118. Come detto, per la signora non c'è stato niente da fare. Sconosciute, invece, le condizioni di salute degli altri tre feriti. La strada risulta al momento chiusa al traffico.