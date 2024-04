video suggerito

Tragedia sul lungomare di Latina, 45enne si uccide sparandosi in spiaggia La vittima è stata trovata in spiaggia ormai priva di vita. Sul posto i carabinieri, che indagano sui motivi del gesto e sulla provenienza dell’arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi pomeriggio a Latina: un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola in spiaggia. Il corpo è stato trovato sul lungomare quando ormai era troppo tardi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’automedica, ma ogni soccorso è stato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e i mezzi sono andati via vuoti, senza poter prestare nessun soccorso.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Latina e i colleghi del comando di Borgo Sabotino, che indagano sul caso. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, e che non vi siano altre persone coinvolte. Insomma, si sarebbe trattato di un gesto volontario e non di un reato commesso da altre persone. L’arma con la quale l’uomo si è tolto la vita è stata sequestrata, e sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Saranno inoltre ascoltati i parenti della vittima per capire quali possano essere le ragioni che l’hanno portata a compiere questo gesto estremo.

L’identità della vittima non è stata resa nota. Si sa solo che si tratta di un uomo di 45 anni residente a Borgo Sabotino, poco lontano dal luogo della tragedia. Ignote le ragioni che l’hanno portato a suicidarsi: al momento non si sa se il 45enne abbia lasciato un biglietto per spiegare le ragioni che l’hanno portato a compiere un gesto così estremo. Saranno i parenti e gli amici a essere ascoltati per capire cosa possa essere accaduto e perché l’uomo sia arrivato alla decisione di spararsi e finire così di vivere.