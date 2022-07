Tragedia in mare a Torvaianica: donna ubriaca fa il bagno di notte e viene trovata morta Tragedia in mare a Torvaianica, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta, si ipotizza per annegamento. Avrebbe bevuto vino e fatto un bagno quando un malore l’ha colta.

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di una donna è stato trovato in mare a Torvaianica. Il rinvenimento risale alla serata di ieri, martedì 26 luglio, ed è avvenuto sul lungomare delle Sirene. Non è al momento stata resa nota l'identità della donna, alla quale sono risaliti i carabinieri. Pare si tratti di una cinquantenne russa, residente a Pomezia. A dare l'allarme sono stati una coppia di fidanzati a passeggio, che intorno alle ore 23.30 hanno notato quella che pareva essere una sagoma umana galleggiare sulla superficie dell'acqua, non molto distante dalla riva dello stabilimento Acqua e Sale. Subito è partita la chiamta al Numero Unico delle Emergenze 112 e all'indirizzo della segnalazione sono arrivati i carabinieri, insieme ai sanitari in ambulanza. I paramedici hanno provato a rianimarla a lungo, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Era uscita di casa a fare una passeggiata dopo aver bevuto vino

I carabinieri della stazione di Torvaianica e della compagnia di Pomezia hanno svolto i rilievi del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno raggiunto l'abitazione dove la donna viveva e hanno parlato con il figlio, il quale ha spiegato che la madre, dopo aver bevuto vino, è uscita di casa per fare una passeggiata. L'ipotesi è che abbia deciso di fare un bagno a seguito del quale ha accusato un improvviso malore. Il medico legale che ha svolto una prima ispezione sulla salma ha ipotizzato che il decesso possa essere sopraggiunto per annegamento, sul corpo inoltre non ci sarebbero segni di violenza. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita all'obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia.