Tragedia a Latina, esplosione in un’azienda di metalli: un morto e diversi feriti, uno è gravissimo Paura oggi a Latina dove è esploso un serbatoio di gas in una azienda. Un morto e molte persone rimaste ferite, una di loro, più grave, è stata soccorsa dall’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Esplosione a Latina, all'interno di un'azienda che lavora metalli. È successo in una ditta in via Nascosa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre. Nell'esplosione c'è stato un morto e diversi feriti, tra i quali una persona gravissima. Ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale, le notizie sono ancora in corso di verifica. A prendere fuoco per poi esplodere è stato un serbatoio contenente gas liquido, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Presente sul posto la polizia, che ha svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcune persone e lavora per ricostruire la dinamica dell'accaduto.