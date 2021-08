Torpignattara, violenta rissa in strada a colpi di tergicristallo: arrestato un 31enne A segnalare l’accaduto sono stati i residenti che hanno chiamato varie volte il 112 per denunciare la rissa, scoppiata per futili motivi. Due persone sono state fermate, mentre una terza è riuscita a scappare. Dagli accertamenti è emerso che uno dei partecipanti era destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Si sono presi a calci, pugni e colpi di tergicristallo per una banale lite, scoppiata forse dopo aver alzato un po' troppo il gomito. Due uomini di 31 e 57 anni sono stati denunciati a piede libero per rissa, lesioni personali e danneggiamento. Non solo: da un controllo fatto nella banca dati è emerso che il 31enne avrebbe dovuto trovarsi in carcere. Sottoposto tempo prima all'obbligo di presentazione in caserma, la misura era stata poi sostituita con la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina, ma non era stata mai eseguita. E così la rissa senza esclusione di colpi che si è verificata questa notte a Torpignattara gli è valsa l'arresto e il trasferimento nel carcere di Velletri.

Alla rissa aveva partecipato anche una terza persona, che però era riuscita a darsi alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. A chiamare i militari sono stati i residenti della zona, che hanno visto i tre scambiarsi botte da orbi in strada dopo aver discusso per motivi banalissimi. Temendo che la situazione potesse degenerare, i residenti hanno dato l'allarme, e sul posto è stata inviata una pattuglia di carabinieri di Cinecittà. Le due persone rimaste sul posto erano ferite e sono state portate al Policlinico Umberto I per essere medicate. Le loro ferite sono state giudicate guaribili in otto e dieci giorni, dopodiché sono stati denunciati per rissa, lesioni personali e danneggiamento, reato quest'ultimo contestato per aver rotto il tergicristallo a una macchina parcheggiata nella zona. Il 31enne è stato poi arrestato e portato in carcere per la sua precedente accusa di rapina.