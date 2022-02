Torna in carcere l’ex capo degli Irriducibili Fabrizio Toffolo: arrestato per rissa e droga Torna in carcere Fabrizio Toffolo, ex capo degli Irriducibili arrestato per rissa e detenzione di droga.

A cura di Alessia Rabbai

Fabrizio Toffolo, l'ex Irriducibile socio in affari di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e portato in carcere. Come riporta Il Messaggero le accuse nei suoi confronti sono per rissa e droga. La misura di custodia cautelare è scattata a seguito di una rissa nata nella notte in via Gerolamo Benzoni, alla Garbatella, che ha attirato l'attenzione di una pattuglia della Polizia di Stato. Al termine dei controlli i due uomini, tra i quali il cinquantasettenne, sono stati perquisiti. Gli agenti hanno trovato della sostanza stupefacente confezionata in dosi nascosta all'interno del bagagliaio di Toffolo, ciò li ha spinti a voler approfondire e proseguire le verifiche con una perquisizione domiciliare. Dentro all'abitazione del'ex capo ultras i poliziotti hanno trovato un poggiapiedi, altra droga e oltre 2mila euro in contanti, presumibilmente ottenute con lo spaccio. I poliziotti indagano per risalire ai motivi della lite scaturita in strada e non si esclude alcuna pista. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un debito non saldato, legato appunto allo spaccio di droga.

Il passato di Fabrizio Toffolo

Fabrizio Toffolo insieme con Yuri Alviti e Paolo Arcivieri formava il ‘commando' degli Irriducibili che gestiva la Curva Nord.

Prima di finire in carcere in questo episodio, per rissa e droga, in passato è stato condannato per spaccio e detenzione di stupefacenti, lesioni gravi, tentata estorsione, falsa testimonianza. Inoltre è stato gambizzato due volte, la prima nel nell'agosto del 2007, quando due finti poliziotti gli hanno citofonato a casa mentre era ai domiciliari, facendolo scendere in strada con la scusa di un controllo, per poi sparargli. Il secondo ferimento è avvenuto a giugno, mentre era nel parco della Caffarelletta, quando è stato raggiunto dai proiettili. Rispetto alla vicenda dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli Toffolo avrebbe dichiato che le loro strade si sono divise da tempo e che non andava allo stadio dal 2006.