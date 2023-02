Tocca nelle parti intime due studentesse: prof di Viterbo indagato per violenza sessuale Violenza sessuale è il reato per il quale è indagato un professore di una scuola di Viterbo. Per l’accusa avrebbe palpeggiato due studentesse nelle parti intime.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Avrebbe palpeggiato due studentesse nelle parti intime durante l'orario delle lezioni, per questo un professore di una scuola di Viterbo è indagato per violenza sessuale. A riportare la notizia la testata locale Tuscia Web. Presunte vittime sono due adolescenti, al tempo dei fatti minorenni, che frequentavano un istituto superiore del capoluogo dell'Alto Lazio, una delle quali lo ha querelato, raccontando la sua versione dei fatti alle forze dell'ordine. La giovane studentessa secondo quanto emerso finora sarebbe stata avvicinata dall'insegnante, che le avrebbe messo le mani addosso. Un comportamento grave se venisse confermato, rispetto al quale la ragazza non è rimasta in silenzio, ma si è fatta coraggio e ha raccontato tutto.

Il prof le avrebbe palpeggiate nelle parti intime

I fatti risalgono a tempo fa e, secondo quanto raccontato da una delle due ragazze, sarebbero avvenuti in orario scolastico. Il docente le avrebbe toccate in zone erogene. La prima giovane si è recata dalle forze dell'ordine e ha raccontato le presunte violenze. Fatti dai quali è poi emerso come ne fosse rimasta vittima anche un'altra coetanea della sua stessa scuola. Le forze dell'ordine hanno ascoltato il racconto della ragazza, hanno informato la Procura di Viterbo e sono partite le indagini. Ora si dovranno accertare eventuali responsabilità a carico dell'insegnante, indagato per violenza sessuale. Gli inquirenti dovranno far luce sugli indizi di colpevolezza del professore e capire se ci siano altre giovani studentesse coinvolte nella stessa vicenda, che magari per paura di conseguenze a livello scolastico o per vergogna, restino nascoste.