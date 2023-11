Tivoli, trovato cadavere in un parcheggio seminterrato: indagini in corso Stando a quanto si apprende, a fare la scoperta sarebbe stato un uomo che abita in quel palazzo. Avrebbe descritto il luogo dove ha rinvenuto il cadavere come simile a un giaciglio di un senzatetto.

A cura di Enrico Tata

A Tivoli Terme, provincia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo in un parcheggio seminterrato di un noto complesso edilizio e commerciale. Lo riporta il quotidiano locale Confine Live.

Stando a quanto si apprende, a fare la scoperta sarebbe stato un uomo che abita in quel palazzo. Avrebbe descritto il luogo dove ha rinvenuto il cadavere come simile a un giaciglio di un senzatetto. Il signore ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine e i soccorritori del 118, che sono arrivati immediatamente sul posto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo trovato riverso a terra.

Non sono stati trovati documenti di identità e le indagini per risalire a nome e cognome dell'uomo sono ancora in corso. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale, dove sarà effettuata l'autopsia, così come disposto dalla procura di Tivoli. Sarà l'esame eseguito dal medico legale ad accertare le cause del decesso.