Thomas Raggi dei Maneskin suona sul tetto del Campidoglio: in programma un evento segreto? Thomas Raggi è apparso in un video in cui suona una marcia nuziale rock con alle spalle Roma: appuntamento con i Maneskin per il 19 gennaio. Ma l’evento resto un mistero.

A cura di Beatrice Tominic

Thomas Raggi suona dalla terrazza del Campidoglio.

Chitarra fra le mani e la sua Roma alle spalle: così appare Thomas Raggi nell'ultimo video pubblicato sui social dalla sua band, i Maneskin, in collaborazione con Spotify Global.

Il chitarrista viene ripreso mentre suona un assolo, una versione rock della tradizionale marcia nuziale. A stupire, oltre alla maestria con cui pizzica le corde del suo strumento, anche il panorama mozzafiato che si intravede alle sue spalle, fatto non soltanto dei pittoreschi tetti della capitale: l'artista nel video si sta esibendo sulla terrazza del Campidoglio che sovrasta i Fori Imperiali.

Perché Thomas suona la marcia nuziale?

Esclusa l'esibizione di Thomas Raggi, sono poche le informazioni che emergono dal video condiviso sui social da Maneskin e Spotify. Terminata l'esibizione compare solo la scritta "Roma, 19 gennaio 2023". Ma nessuno sa cosa voglia dire. E i fan hanno iniziato a porsi domande sotto al video stesso dove, fra i commenti, compaiono anche quelli scritti dal profilo ufficiale dei Maneskin e da Victoria De Angelis, la bassista, che hanno lasciato l'emoji di una chiesa con un cuoricino, simbolo del matrimonio.

Ciò che si chiedono i fan da tutte le parti del mondo, come si legge nei commenti, è cosa succederà il 19 gennaio, alla vigilia della pubblicazione del loro prossimo disco Rush, e in che modo il gruppo vincitore del festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni collaborerà con Spotify.

Maneskin, chi si sposa?

"Chi si sposa?", chiedono sotto al video in ogni lingua del mondo. "Forse Giorgia e Dam?", si chiedono facendo riferimento all'influencer Giorgia Soleri e il frontman del gruppo Damiano David. "Non so cosa voglia dire, ma per me è comunque sì", scrivono altri. "Un modo strano per propormi di sposarti, ma ci sto", ironizza un altro, mentre in un commento tutto italiano si legge: "Solo a me questo ricorda il matrimonio di Ivano e Jessica in Viaggi di Nozze di Verdone?"

L'altra ipotesi: il concerto rooftop

Non mancano persone che ipotizzano nuovi appuntamenti musicali per ascoltare la band esibirsi. "Che abbiano organizzato un concerto rooftop a Roma il 19 gennaio trasmesso da Spotify? – si chiede un altro utente – È un chiaro messaggio o sto soltanto immaginando questa possibilità?"

Il fatto che la data riportata sia la vigilia dell'uscita del nuovo album apre nuovi scenari che si allontanano dal matrimonio, nonostante l'esibizione sulle note della marcia nuziale. Non ci resta che aspettare poco più di una settimana. Una cosa è certa: i fan non resteranno delusi.