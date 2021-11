Terza dose di vaccino nel Lazio, prenotazioni aperte domani: chi può farlo, gli orari A partire da domani gli over 40 potranno prenotare la terza dose di vaccino anti-covid nel Lazio. Al sistema si potrà accedere a partire dalle 12.

A cura di Natascia Grbic

Apriranno domani, mercoledì 17 novembre, a partire dalle ore 12, le prenotazioni online per la terza dose di vaccino agli over 40 nel Lazio. La dose booster potrà essere prenotata dalle persone nate nel 1981 e negli anni precedenti, ma potrà essere effettuata solo nel caso siano passati almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione del siero anti-covid, oppure dall'unica somministrazione nel caso di Johnson&Johnson. Le terze vaccinazioni degli over 40, e della fascia di età compresa tra i 40 e i 59 anni, cominceranno a essere effettuate a partire dal primo dicembre.

Quando va fatta la terza dose di vaccino Covid

"Nel Lazio sono state superate le nove milioni di somministrazioni con oltre il 93% di adulti in doppia dose e oltre l'87% degli over 12 in doppia dose – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – È importante prenotare subito il proprio richiamo che andrà in automatico dopo 180 giorni dall'ultima dose. In questa settimana partiranno le prenotazioni rivolte agli over 40 (nati dal 1981 in poi). Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi, che sono circa il 64%. Il 24% sono secondi dosi, mentre le prime dosi sono al 12%. I richiami sono oltre 325mila".

Con quale vaccino viene somministrata la terza dose

Per prenotare la dose booster, bisogna recarsi sul portale della Regione Lazio dedicato ai vaccini. Come sempre, non c'è bisogno dello Spid ma solo della tessera sanitaria per poter effettuare la prenotazione. La dose di vaccino sarà effettuata esclusivamente con vaccini a Mrna, vale a dire o Pfizer o Moderna, ma con dose dimezzata. Chi è stato vaccinato con Johnson&Johnson o AstraZeneca quindi, dovrà cambiare vaccino. Al momento attuale i casi di coronavirus in Italia sono in risalita. Per questo le autorità politiche e sanitarie voglio accelerare sulla terza dose, in modo da evitare l'aumento dei ricoveri nei reparti di terapia ordinaria e terapia intensiva, e non gravare sugli ospedali. I primi ad aver avuto la dose booster sono stati immunodepressi, ospiti delle Rsa, personale sanitario e over 60. Dal primi dicembre, invece, si darà il via agli over 40.