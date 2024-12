video suggerito

Terribile schianto a Latina, la investe mentre porta i cani a spasso e scappa: grave una 53enne L’auto pirata l’ha investita in mattinata a Latina mentre era a portare i cani a spasso ed è stata immediatamente trasferita in ospedale. La 53enne si trova in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile schianto nella provincia pontina, dove una donna è stata investita da un'automobile che è scappata senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto stamattina, poco dopo le ore 9, nel capoluogo pontino, nella strada porta da largo Montemezzi a viale Paganini, nel quartiere Q4 Nuova Latina.

La donna stava portando a spasso i cani, stava camminando a piedi quando è stata investita. Anche uno degli animali è rimasto ferito nello schianto. L'allarme è scattato immediatamente.

Incidente a Nuova Latina: investita mentre porta i cani a spasso, la dinamica del sinistro

I fatti risalgono alla mattina di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, verso le ore 9 della mattina. L'automobile ha investito la donna e uno dei suoi cani. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta, presa in pieno da un'automobile che non ha prestato soccorso. Ad assistere alla scena, più di un testimone: sono stati i presenti a far scattare l'allarme e a riferire quanto accaduto agli agenti della polizia locale, giunti sul posto.

I caschi bianchi, arrivati sul posto non appena ricevuta la chiamata, hanno svolto i primi rilievi e raccolto le informazioni sul caso: uno dei testimoni sarebbe stato in grado di ricordare marca, modello e colore dell'auto pirata. Inoltre al vaglio degli inquirenti ci sono anche i video delle telecamere di sorveglianza situate nella zona, appartenenti ad enti pubblici e privati.

Come stanno la donna e il suo cagnolino

Non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi. La donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale, anche uno dei cagnolini è rimasto ferito. È stata la sua padrona, però, ad avere la peggio. Dopo essere stata investita, l'automobile che l'ha travolta è scappata senza prestare soccorso.

Sul posto in breve tempo sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasferita d'urgenza al Santa Maria Goretti, l'ospedale del capoluogo pontino. Le sue condizioni sono critiche, si trova in prognosi riservata. I cani, nel frattempo, sono stati affidati al marito della donna, una cinquantatreenne della zona.