Terribile incidente sull'A1, gomma si stacca dall'auto e colpisce un'altra vettura: morta una ragazza Lo schianto è avvenuto dopo che la giovane, alla guida della sua auto, è stata colpita dallo pneumatico che poco prima si è staccato da un'altra vettura.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Stava viaggiando lungo l'autostrada A1 al volante della sua auto quando è stata improvvisamente colpita da uno pneumatico che, poco prima, si è staccato da un'altra vettura che stava procedendo sulla corsia opposta. È così che è morta una giovane ragazza nella serata di ieri, giovedì 14 marzo 2024, nel tratto fra Colleferro ed Anagni, al chilometro 598, al confine fra le province di Frosinone e Roma. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale di Frosinone e gli operatori del personale sanitario del 118: per la giovane alla guida dell'auto, però, non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto ieri sera. Una giovane stava viaggiando verso Roma quando si è vista arrivare contro uno pneumatico che, poco prima, si è staccato da un'altra vettura. L'automobile stava percorrendo la direzione opposta quando la gomma si è staccato ed ha invaso l'altra corsia, prendendo in pieno la Lancia Y guidata dalla ragazza e poi un'altra vettura ancora.

Lo pneumatico ha creato confusione lungo il tratto autostradale, fra Colleferro e Anagni. Diverse le automobili che sono state costrette a fermarsi. Ha saltato lo spartitraffico, prendendo in pieno la Lancia Y, danneggiandola e mandandola fuori strada.

Giovane conducente morta sul colpo, sei i feriti

Ad avere la peggio la ragazza alla guida della Lancia Y, morta sul colpo. Le altre persone a bordo dei mezzi interessati, in alcuni casi, hanno riportato delle lesioni. In totale, come scrive l'edizione ciociare de il Messaggero, si registrano sei feriti.

Articolo in aggiornamento