Terribile incidente sulla Sora-Avezzano: morti due fratelli, Emanuele e Massimo Nicoletti Emanuele e Massimo Nicoletti, di 26 e di 41 anni, sono morti in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla Sora-Avezzano.

Terribile incidente incidente sulla strada Sora-Avezzano. Nella mattinata di oggi, sabato 4 febbraio, due fratelli che viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò, sono morti. L'impatto violentissimo con un furgone non gli ha lasciato scampo. Un uomo e una donna che si trovavano a bordo dell'altro mezzo sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sora, i vigili del fuoco e i mezzi dell'Ares 118.

La strada Sora Avezzano chiusa poi riaperta

Dopo la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente, è stata disposta la riapertura della strada statale 690 ‘Avezzano-Sora', che era stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli gli svincoli di Sora Nord, provincia di Frosinone, e Ridotti, provincia de L'Aquila.

Chi sono le due vittime dell'incidente: Emanuele e Massimo Nicoletti

Emanuele e Massimo Nicoletti, di 26 e di 41 anni, residenti a Balsorano (provincia de l'Aquila), di professione operai specializzati: questi i nomi delle due vittime dell'incidente avvenuto sulla Sora-Avezzano. I due, come detto, viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò.

"Non chiamatele strade killer, al volante ci sono le persone"

Incidenti come questo purtroppo avvengono su strade che non perdonano errori. Per favore, però, non chiamiamole ‘strade killer' perché al volante ci sono le persone, i killer siamo noi se ci mettiamo alla guida tenendo un comportamento inadeguato. Certo un guardrail può aiutare e la sicurezza delle strade è importante ma negli incidenti l'elemento scatenante è il fattore umano. Ancora non sappiamo come è andata ma riceviamo molte segnalazioni in merito a furgoni che corrono sulle strade, probabilmente si tratta di operatori che devono effettuare consegne urgenti ma vanno spesso oltre i limiti di velocità", ha dichiarato all'agenzia AdnKronos il presidente dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (Asaps) Giordano Biserni.