Terribile incidente nel Viterbese, ciclista travolto da un'auto: elitrasportato a Roma, è grave Si trova in condizioni critiche al policlinico Gemelli di Roma il ciclista travolto questa mattina da un'automobile nel Viterbese.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava viaggiando a bordo della sua bicicletta lungo la via Mazzanese, nei territori del viterbese, quando è stato travolto da un'automobile. Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 marzo 2024, verso le ore 12.30. Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 3 della strada provinciale Mazzanese. Ad essere travolto un uomo, un ciclista di circa 71 anni.

L'incidente lungo la Mazzanese

Lo scontro è avvenuto all'improvviso lungo la via Mazzanese che attraversa i territori del viterbese nella zona di Nepi, fra la frazione di Monte Sarleo e Settevene. Sul posto, non appena allertati, sono subito arrivati i carabinieri di Civita Castellana, comune ad una ventina di chilometri di distanza dal luogo dello schianto e gli operatori del pronto soccorso sanitario per prendere in cura il ciclista settantunenne.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta arrivati sul luogo dello schianto i carabinieri hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le eventuali responsabilità dell'incidente, come si legge in alcune testate locali. Oltre ai militari anche gli operatori del personale sanitario del 118 che, non appena arrivati sul luogo dell'impatto, hanno valutato le lesioni riportate dall'uomo molto gravi.

Come sta il ciclista investito

A causa delle condizioni critiche in cui si trova l'uomo, per lui è stato richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasportato nell'elicottero e poi trasferito verso la capitale in eliambulanza. Il settantunenne, in gravi condizioni, è stato accolto al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivato nel nosocomio è stato ricoverato in prognosi riservata: si troverebbe ancora in gravi condizioni.