Terribile incidente a Subiaco, centauro cade e prende fuoco in moto: in codice rosso a Roma Si scontra con una automobile in centro a Subiaco e scoppia l'incendio: ragazzo di 23 anni ustionato a gambe e braccia trasportato in elisoccorso a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Incidente terribile nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 marzo 2024, a Subiaco, a poco meno di 70 chilometri dalla capitale, dove un centauro ha preso fuoco mentre attraversava in sella alla moto l'incrocio fra via XX Settembre e via Veneto. L'incendio è scoppiato dopo lo schianto contro un'automobile, una Ford Fiesta, e in breve tempo, dal mezzo, ha raggiunto anche il corpo del motociclista che stava guidando.

L'arrivo dei soccorsi

Come riportato da varie testate locali, fra cui Suby News, in breve tempo sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Sembra che si tratti di un ragazzo di 23 anni che, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro alla macchina.

Una volta arrivati sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno immediatamente compreso che il ragazzo si trovava in condizioni critiche: per lui il personale delle ambulanze non è bastato. È stato richiesto, invece, l'intervento dell'elisoccorso per trasferire il ragazzo in un ospedale romano, al Sant'Eugenio, dove è stato accolto da un team di medici e infermieri.

Come sta il 23enne che ha preso fuoco in moto

Il ragazzo, una volta arrivato al Sant'Eugenio, è stato immediatamente sottoposto alle visite di routine. Ha riportato delle ustioni agli arti inferiori e superiori. Ma sarebbe potuta essere una tragedia. A salvarlo, invece, un residente che, visto cosa stava succedendo in strada dalla sua finestra, è subito sceso in strada e ha immediatamente iniziato a spegnere le fiamme che gli avvolgevano gambe e braccia.

Le cause dell'incendio

Non è ancora chiaro da cosa siano state originate le fiamme dell'incendio. Sembra che possano essere nate dopo le scintille scoppiate a seguito della discesa sull'asfalto, insieme ad una perdita di carburante. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presto arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno messo la zona in sicurezza e hanno bloccato il traffico.