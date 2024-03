Terribile incidente a Nepi, travolta da un camion mentre attraversa sulle strisce: è gravissima L’incidente è avvenuto oggi nel centro del comune del Viterbese. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata investita. È quanto accaduto ad una donna nella giornata di oggi, sabato 23 marzo 2024, nella zona centrale di Nepi, in tarda mattinata. A travolgerla un camion che si trovava lungo la strada che attraversa il comune nepesino, nel Viterbese. Non appena avvenuto l'incidente, è scattato l'allarme: le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi.

L'incidente nelle strade di Nepi: a travolgerla un camion

Stava attraversando la strada quando è stata presa in pieno. Ad essere investita dal camion una donna di circa 68 anni. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, sembra che dopo il violento schianto con il mezzo pesante la donna sia stata trascinata per alcuni metri lungo la strada, via Roma, una delle più grandi del comune viterbese.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, nella tarda mattinata di oggi, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale più vicina, i militari della compagnia di Civita Castellana ed alcuni mezzi del 118. Non appena raggiunta la donna, gli operatori hanno ritenuto le ferite riportate estremamente gravi.

Come sta la donna investita dal camion a Nepi

Vista la gravità delle lesioni riportati dopo l'impatto violento con il camion, è stato subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha raggiunto il luogo dello schianto e ha trasportato d'urgenza la donna in un ospedale romano. La donna investita è stata elitrasportata a Roma ed è stata accolta al policlinico Agostino Gemelli dove si trova ricoverata in prognosi riservata, in condizioni ancora molto gravi.