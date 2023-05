Terribile aggressione con mazza da baseball e bottiglie di vetro per un debito non saldato Due uomini sono stati arrestati a Cori, provincia di Latina, per un’aggressione ai danni di due persone. Si è trattato forse di una ritorsione per un debito non pagato.

A cura di Enrico Tata

Bottiglie di vetro e mazza da baseball usate come armi. Un'aggressione terribile quella subita dalle due vittime nel pomeriggio dello scorso 22 aprile a Cori, provincia di Latina. Oggi sono stati arrestati per quell'agguato il 42enne Luigi S. e il 21enne Alex S. Il primo agli arresti domiciliari, il secondo libero con obbligo di firma. Tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti a offendere, le accuse.

Il movente del violentissimo pestaggio

Uno dei due arrestati è noto a Cori e dintorni per i suoi precedenti per droga e rapina. Per questo il sospetto degli investigatori è che entrambe le vittime possano avere avuto un debito non saldato, forse per l'acquisto di stupefacenti, con i due autori del pestaggio. Un'ipotesi che tuttavia deve ancora essere confermata.

Le due vittime trasportate d'urgenza al pronto soccorso

L'aggressione, come detto, stata violentissima. Entrambe le vittime sono state soccorse dal personale del 118 e accompagnate d'urgenza al pronto soccorso. Le loro ferite sono state giudicate gravi, ma per fortuna nessuno è stato mai in pericolo di vita. Spiega in una nota la questura: in seguito al pestaggio "una delle due parti offese aveva riportato gravi ferite al capo, con copiosa fuoriuscita di sangue, e per tale motivo trasportato in codice rosso tramite 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove veniva successivamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. L'altra vittima veniva ricoverata presso l’ospedale di Velletri".