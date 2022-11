Terremoto a est di Roma: scossa di magnitudo 2.3 avvertita a Tivoli e Guidonia Una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata questa sera alle 19.11 a est di Roma, nel comune di Guidonia Montecelio. Numerosi i residenti che l’hanno avvertita.

A cura di Natascia Grbic

Una scossa di terremoto magnitudo 2.3 è stata avvertita poco dopo le 19 di oggi a est di Roma. L'epicentro è stato localizzato a quattro chilometri sud est dal comune di Guidonia Montecelio, a una profondità di quasi dieci chilometri (9,9 per la precisione). La scossa è stata avvertita da tantissime persone nella zona di Guidonia, ma anche a Tivoli e in alcuni quartieri est di Roma.

Diverse le persone che hanno avvertito il terremoto che, seppur leggero, ha fatto muovere e vibrare gli oggetti nelle abitazioni. La scossa si è sentita più forte a Guidonia, ma c'è chi dice di averla sentita anche a Roma, nella zona di Colli Aniene (quadrante est della capitale). Numerose però anche le persone che non si sono accorte di nulla: la magnitudo del terremoto che si è registrato alle 19.11, infatti, è stata abbastanza leggera, e solo chi abita vicino all'epicentro ha avuto la sensazione di sentire la terra tremare.

L'ultimo terremoto avvertito a Roma è stato il 9 novembre. L'epicentro è stato registrato nel mare davanti alla costa di Pesaro, nelle Marche, a una profondità di 8 chilometri. La magnitudo è stata 5.7: molto alta, tanto che è stata avvertita fino a Roma.

"L'Italia è tutto territorio sismico, dobbiamo aspettarci scosse con una magnitudo bassa in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del nostro Paese. I terremoti che coinvolgono la zona di Roma sono quelli appenninici o quelli del territorio del complesso vulcanico dei Colli Albani – aveva dichiarato a Fanpage.it la sismologa dell'INGV Lucia Margheriti a ottobre, dopo alcune scosse avvertite a Roma – Scosse di questo tipo, talvolta anche di magnitudo più alta, si sono verificate nel corso degli anni e continueranno a verificarsi in futuro".