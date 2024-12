video suggerito

Tentato furto nella villa di Berlusconi sull'Appia a Roma: ladri entrati da una villa vicina Tentato furto nel pomeriggio di oggi all'interno di Villa Grande, la dimora sull'Appia Antica a Roma, che fu di proprietà di Silvio Berlusconi.

A cura di Enrico Tata

Berlusconi davanti a Villa Grande

Tentato furto all'interno di Villa Grande, la dimora sull'Appia Antica che fu di proprietà di Silvio Berlusconi e che adesso appartiene ai suoi familiari. Stando a quanto si apprende, i ladri hanno cercato di entrare all'interno attraverso l'abitazione accanto, ma sono stati notati dai vigilantes, che hanno chiamato i poliziotti e che hanno quindi costretto alla fuga i malviventi. La polizia ha aperto un'indagine per risalire all'identità dei ladri.

La villa fu acquistata da Silvio Berlusconi dalla famiglia Pallavicini e negli ultimi anni, soprattutto durante il Covid, fu teatro di diversi vertici del centrodestra. Prima di Berlusconi la villa è appartenuta anche al regista Franco Zeffirelli. Durante quel periodo, la lussuosa dimora sull'Appia Antica ospitò grandi eventi e personalità da tutto il mondo.

Stando a quanto ricostruito, il tentato furto è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, quando una guardia giurata in servizio sul posto ha visto dalle telecamere di sorveglianza due persone incappucciate all'interno del giardino della villa in via Lucio Volumnio. Da una prima ricostruzione, come anticipato, i due sarebbero entrati da una villa vicina e sarebbero scappati senza aver rubato nulla.