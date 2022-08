Tenta di rapinare un uomo a Termini, non ci riesce e cerca di ucciderlo: arrestato un 23enne Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata portata all’ospedale San Giovanni, non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventitré anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver cercato di uccidere un uomo vicino la stazione Termini a Roma. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata accoltellata al braccio per un tentativo di rapina.

L'aggressore è poi fuggito, provando a far perdere le sue tracce, ma è stato immediatamente raggiunto dalla polizia, che lo ha fermato e arrestato. L'accusa molto grave di tentato omicidio potrebbe costargli diversi anni di carcere nel caso in cui venisse condannato a processo.

La vittima è stata colpita da un grosso coltello da cucina al braccio, mentre tentava di difendersi dall'aggressione. Stava camminando in piazza dei Cinquecento quando è stata avvicinata dal 23enne, che ha tentato una rapina. Non aveva messo in conto che l'uomo avrebbe però cercato di difendersi, e lo ha accoltellato. Il 36enne ha alzato il braccio destro per coprirsi il volto, un gesto istintivo che forse gli ha salvato la vita, impedendo all'aggressore di colpirlo in punti vitali.

A quanto si apprende, il 36enne accoltellato non è fortunatamente in pericolo di vita. Portato in ospedale, è stato preso in cura dai medici del San Giovanni di Roma che hanno medicato la ferita. Non si rimetterà completamente prima di diversi giorni. L'uomo è stato sentito dalla polizia, che ha raccontato l'aggressione e il tentativo di rapina.

A parte lo shock, il 36enne si rimetterà ed è stato già dimesso dall'ospedale San Giovanni di Roma. Ne avrà almeno per otto giorni a causa della ferita lacero contusa al braccio, che però non sembra averne compromesso la funzionalità.