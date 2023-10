Tassisti in sciopero contro le nuove licenze: “Le file ci sono perché i mezzi a Roma non funzionano” I tassisti di Usb, Orsa e Fast Confsal oggi hanno manifestato con uno sciopero contro le nuove licenze, non soddisfatti da quanto propone il governo con il decreto Asset, né dalle promesse del sindaco Gualtieri.

Due dei tassisti in protesta oggi a Roma.

"Con 1500 taxi in più non si risolve il problema. Puoi metterne anche 2000, 3000. Non cambia niente". Sono inferociti i tassisti che nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, sono scesi in piazza a manifestare contro il decreto Asset, che secondo il governo dovrebbe accelerare le procedure, ma non aumenta le tariffe e la controproposta di Gualtieri, quella di aumentare le licenze.

"Noi siamo pronti a qualsiasi forma di risoluzione per avere la possibilità di lavorare con serietà e tranquillità. Ma il fatto è che a Roma funzionano solo i taxi", fanno presente i tassisti, in protesta, davanti alla videocamera di Simona Berterame. "Se scendi da un treno dopo le 21, la metropolitana non va, è chiusa – dicono – E sai che tutte quelle persone della metropolitana che fanno? Vanno a prendere il taxi. Stessa cosa per i collegamenti con l'aeroporto: il trenino da Fiumicino termina le corse alle 22".

Mentre i tassisti di Usb, Orsa e Fast Confsal erano in protesta, alcune sigle sindacali non hanno aderito e le macchina bianche hanno continuato ad attraversare le vie della Capitale. "Qui siamo pochi, sono in molti a lavorare – dice un altro tassista in protesta – Ma tanto domani sui giornali diranno comunque che mancavano i tassisti, ci massacreranno lo stesso".

Poi, però, precisa: "Mancano le altre sigle sindacali. E questa spaccatura è creata anche dal Governo e dal Comune di Roma. A questo punto penso abbiano fatto delle riunioni carbonare. Non ho peli sulla lingua. E noi siamo stanchi".

E poi tornano a contestare nuovamente quanto si legge sui giornali: "Si parla di file chilometriche, ma sai che vuol dire chilometriche? Che partono da qua e arrivano a Policlinico – dice un altro, rivolto ad uno dei giornalisti presenti – Saranno cinquanta metri di fila, su quello posso dirti che hai ragione. Ma altrimenti sei un bugiardo che non conosce il territorio".