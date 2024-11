video suggerito

Tassista fermato con una dose di cocaina in aeroporto si rifiuta di sottoporsi ai controlli anti droga L’uomo è stato denunciato, gli è stata sequestrata la patente e il taxi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un tassista è stato fermato all'aeroporto di Ciampino, durante dei controlli di routine effettuati dai carabinieri all'accesso dello scalo aeroportuale di Roms. Il conducente, un uomo di 47 anni, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e, alla richiesta dei militari di effettuare il drug test, si è rifiutato. Il tassista, quando è stato fermato all'ingresso dello scalo mentre era diretto a prendere dei viaggiatori appena sbarcati, ha dato subito segnali di nervosismo spingendo i carabinieri ad approfondire il controllo. Dopo la scoperta della droga il 47enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinico – tossicologici.

Al tassista è stata sequestrata l'auto di sua proprietà, ed è stato denunciato alla Procura e segnalato alla Prefettura per il possesso degli stupefacenti. I carabinieri hanno proceduto anche al ritiro della patente del tassista. "Nell'ambito dello stesso servizio, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne straniero, poiché, nonostante fosse stato espulso dal territorio italiano il maggio scorso, era rientrato in territorio Shengen, prima della conclusione del periodo del divieto di ingresso. A seguito della convalida dell'arresto, il Tribunale ha emesso nei confronti dell'uomo il nulla osta all'espulsione. Il bilancio dell'attività è di 287 persone identificate e 125 veicoli controllati", si legge nella nota.