Stuprata a 15 anni da 61enne e costretta a vivere chiusa in camera: “Videochiamate per controllarla” Un uomo di sessantuno anni è finito a processo con l’accusa di aver violentato una ragazzina di quindici anni, costretta a isolarsi da amici e familiari.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di sessantuno anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale su minore e detenzione di materiale pedopornografico: secondo l'accusa, avrebbe abusato ripetutamente di una ragazzina di quindici anni, violentandola più volte, oltre a isolarla da amici e genitori. Dalle indagini è emerso che l'uomo l'aveva plagiata così tanto da costringerla a stare tutto il tempo chiusa nella sua camera: i genitori dovevano portarle da mangiare e lasciarglielo fuori dalla porta, mentre lui controllava con videochiamate che fosse da sola.

Una storia da incubo, riportata da la Repubblica, cominciata nel 2021 quando la ragazza, con la passione del canto, aveva conosciuto il 61enne a un corso canoro. Aveva capito che c'erano delle fragilità, e così ne aveva approfittato, inducendo "la minorenne a subire atti sessuali in quattro occasioni".

L'uomo portava la ragazzina nella sua falegnameria, dove abusava di lei, e quando la riportava a casa si assicurava che non avesse contatti con nessuno. I genitori erano disperati, non sapevano cosa fare e non riuscivano a spiegarsi il suo comportamento: non pensavano che di fronte quell'isolamento ci fosse dietro una storia di abusi così atroce. Nel suo telefono sono state trovate inoltre foto che la ritraevano senza vestiti: ha provato a giustificarsi dicendo che non si trattava della 15enne, ma la procura non gli ha creduto.

Leggi anche Francesco Valdisserri investito a 18 anni: chiesto il processo per la ragazza ubriaca al volante

Stremata e provata psicologicamente da quella situazione, la 15enne alla fine ha raccontato tutto ai suoi genitori. Il 61enne è stato denunciato e rinviato a giudizio, con il processo che comincerà il prossimo 19 settembre.