video suggerito

Il rilancio green dell’ex centro Alitalia alla Muratella dopo 15 anni di abbandono: ecco come sarà Si riqualifica l’ex Centro direzionale Alitalia nel Municipio XI. Un rudere da quasi 15 anni, la sua demolizione durerà 18 mesi. Al suo posto un quartiere green. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La struttura della Muratella: ecco come sarà dopo i lavori.

Un nuovo quartiere green per rendere più bello e sicuro il quartiere della Muratella. Inizia la riqualificazione dell'ex Centro direzionale Alitalia nel Municipio XI di Roma. I cantieri interessano quattro edifici abbandonati da quasi 15 anni: per la loro demolizione sono stimati lavori della durata di circa 18 mesi. Al via i lavori: questa mattina il sopralluogo del sindaco Roberto Gulatieri.

Come sarà riqualificato l'ex centro Alitalia

Un investimento da 300 milioni di euro complessivi. Il progetto di restauro dell'intera area, circa 106.756,00 mq, prevede la costruzione di circa 1300 abitazioni, di cui 320 destinate alla locazione a canone calmierato per l'edilizia sociale. Ma non finisce qui: fra le altre strutture anche un plesso scolastico che ospita sia la scuola primaria che la secondaria, con auditorium; un supermercato e attività commerciali di vicinato con un sistema della mobilità che favorisca l'uso di bikesharing, car-pooling e car-sharing per la condivisione dei mezzi di trasporto. Inoltre è prevista la creazione di nuove aree verdi, percorsi ciclabili e pedonali, in stretta connessione con la Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi.

L'ex centro Alitalia alla Muratella oggi.

Dai 15 anni di abbandono al nuovo cantiere

Il centro direzionale è stato inaugurato nel 1991. All'epoca, era considerato un progetto all'avanguardia con 5 edifici, due auditorium, una sala stampa, una mensa per oltre 1000 persone, 3000 posti auto e la ricostruzione parziale di una cabina aereo e il simulatore di volo. Dodici anni fa, nel 2002, l'Alitalia aveva ceduto la struttura a una holding immobiliare, in seguito alla crisi aziendale che l'aveva colpita, restando in affitto fino alla fine del 2008, quando il Centro è stato accantonato per intero, con l'eccezione della palazzina A. Oggi gli edifici sono in uno stato di abbandono, incuria e degrado anche a causa di due incendi, avvenuti nel 2019 e nel 2020.

L'inaugurazione dei lavori: sopralluogo del sindaco

All'avvio dell'abbattimento, nella mattina di lunedì 8 aprile 2024, hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, al presidene del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi e ai rappresentanti di Cpi, proprietaria dell'area della Collina Muratella: l'amministratore unico Giuseppe Colombo, il general manager Mirko Bertaccini e il direttore tecnico Michele Dal Prato.