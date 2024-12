Studenti in protesta ad Atreju contro Bernini e Valditara: “Lei è un somaro, lui uno sceriffo”

video suggerito

Studenti in protesta ad Atreju contro Bernini e Valditara: "Lei è un somaro, lui è uno sceriffo" Blitz degli studenti di Cambiare Rotta ed Osa ad Atreju, la manifestazione politica di Fratelli d'Italia che si tiene a Roma in questi giorni: l'attacco è per i ministri Bernini e Valditara, rispettivamente all'Università e Ricerca e all'Istruzione.

A cura di Beatrice Tominic

Il blitz degli studenti ad Atreju: la ministra Bernini diventa un somaro e Valditara uno sceriffo.

Studenti e studentesse in protesta sono arrivati ad Atreju oggi pomeriggio, giovedì 12 dicembre 2024, in occasione di un panel con la partecipazione della ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Quello che si diranno oggi pomeriggio i ministri sono solo ennesime menzogne agli studenti, per prenderli un po' in giro – dichiarano a Marco Billeci di Fanpage.it le e gli studenti medi ed universitari di Osa e Cambiare Rotta – Il vero volto è quello di una ministra che evidentemente fa la finta tonta, fa un po' la somara. Non conosce tanto il suo lavoro e continua a dire che non ha tagliato i fondi all'università e che sconfiggerà il precariato quando le sue riforme fanno il contrario".

Nel flashmob organizzato dagli studenti anche la scultura di carta di un asinello che porta al collo un cartello con il suo nome. Ma non mancano accuse anche nei confronti di Valditara che, invece, ad Atreju è stato rappresentato con il disegno di uno sceriffo. "Lui, invece di ascoltare le proteste degli studenti, appoggia il sanzionamento di chi ha manifestato, di chi ha occupato all'interno delle scuole e mette i lavoratori della scuola contro gli studenti".

Poi non mancano di ricordare l'appuntamento per domani mattina: "Si tratta di un importante sciopero che il ministro Salvini voleva precettare. Invece scenderemo per le piazze di Roma e di Milano con gli studenti ai lavoratori contro questo governo".

La protesta delle e degli studenti

Il blitz è scattato poco prima delle ore 16, quando era previsto l'intervento dei ministri. "Lo abbiamo fatto perché consapevoli che sul palco del festival dei fascisti dentro di FdI, che oggi ospita un dibattito con i due ministri, sentiremo solo falsità e inni alla repressione. Sveliamo noi il vero volto di questo governo! – hanno dichiarato – Sul palco del festival la ministra Bernini continua a raccontare bugie insieme alla giovanile neofascista di Azione Universitaria che, solo qualche settimana fa, ha preso a cinghiate gli studenti che hanno contestato i metodi squadristi con i quali rubavano voti per le elezioni in Sapienza".

Oltre alla ministra, presente anche Valditara. "Ministro sceriffo, primo responsabile della durissima campagna repressiva nei confronti degli studenti in lotta, in particolar modo di coloro che in questi giorni stanno occupando le loro scuole in segno di protesta. Chi ha distrutto il diritto allo studio siede a viale Trastevere, è Valditara e con lui i governi precedenti che hanno smantellato la scuola pubblica italiana, a suon di taglia e aziendalizzazione selvaggia della scuola; non sono di certo gli studenti in lotta".