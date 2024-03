video suggerito

Striscione con minacce degli ultras Lazio di estrema destra a Christian Raimo “Raimo maiale…quando te pare” è lo striscione di minacce degli ultras Lazio di estrema destra, che hanno srotolato, dopo l’intervento dello scrittore a La7 sul caso di Ilaria Salis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Gli ultras Lazio di estrema destra prima della partita di ieri sera Lazio-Juventus hanno srotolato uno striscione con minacce dirette a Christian Raimo: "Raimo maiale…quando te pare". A far discutere è stato il commento dello scrittore a difesa di Ilaria Salis, la docente trentanovenne milanese, in prigione da 13 mesi in Ungheria, con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione criminale. Raimo è intervenuto come ospite da David Parenzo, alla trasmissione ‘L’aria che tira', in onda su La7, venerdì scorso 29 marzo.

Raimo sui neonazisti: "Bisogna picchiarli"

Ospite a La7, chiamato a rispondere sul caso di Ilaria Salis, Raimo ha detto: "Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli". Un commento che ha provocato gelo in studio e rispetto al quale David Parenzo e Laura Boldrini hanno preso subito le distanze: "Non si picchia nessuno". Parenzo ha aggiunto: "Nessuno era mai arrivato a dire in diretta televisiva io insegno agli studenti a picchiare i neonazisti, questo non si può dire". Un pensiero quello espresso ad alta voce che, Raimo ha chiarito subito dopo, "è una provocazione. Ai miei studenti insegno che la democrazia è nata dal momento in cui c'è stata un opposizione seria al nazismo".

La destra all'attacco

Le parole di Christian Raimo sul caso di Ilaria Salis hanno fatto discutere anche gli utenti sui social network, che hanno espresso la loro. La destra va all'attacco, tra i commenti c'è anche quello dell'ex sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare: "Questo signore cerca visibilità e meriterebbe solo indifferenza. Ma oggi ho scoperto che è un docente e che in classe istigherebbe alla violenza. Se inciti alla violenza non puoi insegnare, caro ‘collega della Salis’. Interrogazione in arrivo per tale ‘insegnante’". Altri utenti hanno chiesto sulla vicenda l'intervento del ministro Valditara.