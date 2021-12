Strage di cavalli sull’Aurelia, i corpi senza vita degli animali in strada: traffico verso Roma Poco prima delle 7, su via Aurelia, gli automobilisti si sono trovati davanti una scena straziante, con i corpi senza vita di alcuni cavalli riversi sulla corsia di sorpasso.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina sulla via Aurelia, nel territorio di Fregene all'altezza del bivio per Roma: in corsia di sorpasso ci sono diversi corpi di cavalli morti, colpiti molto probabilmente dalle auto in transito questa mattina poco prima delle 7. Una scena tremenda, quella che si è parata davanti agli automobilisti che si stanno dirigendo verso Roma, con le salme dei poveri animali ancora riverse sull'asfalto. Numerose macchine, forse quelle che non sono riuscite a evitare gli animali, sono ferme sulla corsia di emergenza, tra queste un grosso camion. Non è chiaro se i cavalli siano fuggiti da una stalla e abbiano perso l'orientamento, finendo sull'Aurelia, oppure se si trovavano a bordo di un mezzo di trasporto animali incorso in un incidente. L'ipotesi più probabile sembra essere la prima, ma ulteriori e più precise informazioni saranno diffuse nelle prossime ore. Sul posto i carabinieri, per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada, al fine di evitare altri sinistri.

Tre cavalli investiti sull'Aurelia: carabinieri sul posto

Secondo le prime informazioni sarebbero tre i cavalli investiti e tre i mezzi coinvolti nell'incidente. Una scena da brividi quella che si sono trovati davanti gli automobilisti che questa mattina sull'Aurelia, molti dei quali sono rimasti sconvolti e addolorati per la crudezza della scena cui hanno assistito. Già verso le 6.30 del mattino alcuni automobilisti avevano lanciato l'allarme, segnalando la presenza di tre cavalli imbizzarriti sulla via Aurelia, che continuavano ad attraversare la strada. Qualcuno è riuscito a evitarli ma altri, purtroppo, non hanno potuto frenare in tempo, investendoli. Secondo le prime informazioni, le persone che si trovavano nelle auto non sarebbero rimaste ferite.