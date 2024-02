Strade chiuse a Roma per Lazio-Bayern Monaco all’Olimpico: divieti di sosta mercoledì 14 febbraio Chiusure al traffico e nuovi divieti di sosta oggi e domani, martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2024, in vista della partita fra Lazio e Bayern Monaco allo stadio Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La curva nord dello stadio Olimpico

Appuntamento domani sera, mercoledì 14 febbraio, per la partita fra Lazio e Bayern Monaco allo stadio Olimpico, valida per la Uefa Champions League. I biglietti venduti per il match hanno superato i 50mila: secondo le stime, sono almeno tremila i tifosi tedeschi attesi. Potrebbe trattarsi record stagionale di presenze per la Lazio.

Il fischio di inizio è atteso per le ore 21. Da diverse ore prima, invece, iniziano le prime chiusure, i divieti di sosta nella zona e le altre modifiche alla viabilità, come previsto in occasione della serata per cercare di limitare l'afflusso di persone verso l'Olimpico e le zone limitrofe. Scopriamo quali sono le strade interessate dalle modifiche e quando iniziano.

Strade chiuse e divieti di sosta a Roma da martedì 13 febbraio 2024

Oltre ai provvedimenti che verranno attivati sulla viabilità nella zona del Foro Italico, come di consueto, sono previste altre modifiche alla viabilità. Per tutto il centro città che scattano già oggi, il giorno prima della partita, soprattutto nelle zone in cui tradizionalmente si riuniscono le tifoserie straniere, come in zona Colosseo.

Già da oggi è vietata la sosta a:

largo Corrado Ricci,

via Cavour (tra largo Ricci e via del Cardello),

via del Colosseo (tra largo Ricci e via Frangipane),

la stessa via Frangipane (tra via del Colosseo e via del Cardello),

via del Cardello (tra via Frangipane e via Cavour),

vicolo e via del Buonconsiglio,

via del Pernicone.

Soltanto dalle 7 di domani, mercoledì 14 febbraio, sarà organizzata un'area di parcheggio sul lungotevere della Vittoria: i veicoli saranno rimossi da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo.

Le chiusure mercoledì 14 febbraio 2024

Chiusure anche in piazzale delle Canestre, dove è previsto un punto di raccolta per i tifosi che poi saranno accompagnati all'Olimpico su autobus pubblici e scortati dalle forze dell'ordine. Entro le 8 di domani, mercoledì 14 febbraio, per questa ragione, dovranno essere rimossi i veicoli da:

piazzale delle Canestre,

viale Washington tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco,

viale La Guardia tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre,

via del Galoppatoio dall'uscita del parcheggio all'altezza di piazzale delle Canestre.

Non si esclude, infine, la chiusura al traffico da via San Paolo del Brasile a viale Washington.