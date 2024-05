video suggerito

Stefano Bersani scomparso da Roma, i famigliari: “Ha bisogno di farmaci, aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Stefano Bersani, scomparso il 10 maggio scorso dalla zona Ostiense a Roma. L’appello: “Sta passando un periodo difficile, ha bisogno di assumere farmaci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Bersani

Stefano Bersani è scomparso in zona Ostiense a Roma. Del cinquantanovenne non si hanno notizie da venerdì 10 maggio scorso, quando è sceso dall'auto della sorella e si è allontanato, senza più tornare a casa. Sono giorni d'apprensione per i famigliari di Stefano i quali, preoccupati per la sua assenza e per non riuscire a mettersi in contatto con lui, ne hanno denucniato al scomparsa alle forze dell'ordine. L'identikit con la sua foto segnaletica sono stati diramati in tutta Italia e sono in corso le ricerche. I famigliari hanno lanciato un appello attraverso Penelope Odv, l'associazione che si occupa di dare supporto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Stefano è scomparso, aiutateci a ritrovarlo. Sta attraversando un momento di difficoltà e ha bisogno di assumere farmaci".

L'identikit di Stefano Bersani

Stefano Bersani ha cinquantanove anni, è alto un metro e 85 centimetri, ha occhi marroni ed è stempiato, con capelli neri. Ha un naso pronunciato, con barba e capelli di colore nero/grigio. Al momento della scomparsa indossava una giacca beige, ma attualmente dovrebbe avere un giubbotto verde, lungo. Porta pantaloni scuri. Ha con sé il portafoglio con la carta di credito e il telefonino, che risulta però spento.

È stato avvistato in zona Eur, dunque bisogna presare la massima attezione. Le altre zone da attenzionare sono: Divino Amore, la stazione di Trastevere, il quartiere Laurentino e, in provincia di Roma, Cerveteri. Chiuque l'avesse visto o avesse notato un uomo che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o in numero di Ponto Penelope al 3396514799 per informazioni o avvistamenti.