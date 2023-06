Stalking e gomme bucate per la funzionaria di banca: sessantenne a processo A seguito di alcuni investimenti andati male, un impiegato di 60 anni ha iniziato a perseguitare la funzionaria di banca. “Chiederemo risarcimento danni”, fa sapere lei tramite il suo avvocato.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva deciso di investire parte dei suoi risparmi di una vita, circa 100mila euro. Molti si sono rivelati essere cattivi affari e ha perso metà della somma. La colpa di quanto accaduto, secondo lui, un impiegato di sessanta anni, sarebbe stata da attribuire alla funzionaria di banca di 59 anni di Frosinone, che gli aveva suggerito gli investimenti. Così ha deciso di prendersela con lei, come riporta il Corriere della Sera.

Dal mese di gennaio scorso, secondo quanto riportato dall'accusa, ha iniziato a perseguitarla. La seguiva e, quando sapeva di non essere visto, le forava le ruote dell'automobile: lo avrebbe fatto almeno quattro volte. L'ultima volta, però, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del vicino supermercato: nel video si vede l'uomo avvicinarsi alla macchina e bucare le gomme proprio mentre lei entra con il carrello. "Non si vede molto e si tratta del supermercato che frequenta abitualmente – ha spiegato l'avvocato che difende il sessantenne – Se la donna ha trovato la gomma bucata non dipende dal mio assistito".

La denuncia della donna e i provvedimenti

La cinquantanovenne aveva già qualche sospetto sull'uomo, ma alla quarta volta si è rivolta alla polizia che ha potutto estrapolare i video e fare chiarezza. A seguito delle indagini degli inquirenti, i giudici del tribunale di Frosinone ha disposto il divieto di avvicinamento di almeno 100 metri dalla donna: nel caso in cui non venisse rispettato, scatterebbe l'arresto.

Nel frattempo il sospettato, il sessantenne anche lui residente a Frosinone, continua a respingere le accuse: "Dopo la perdita così consistente, ha provato a chiamare la funzionaria per prendere appuntamento e avere delle spiegazioni – ha spiegato l'avvocato – Ma non ha mai risposto".

Attesto per lunedì 26 giugno l'incontro con il gip per essere interrogato, dopo sei mesi pesanti per la donna: "Era continuamente spiata e pedinata, sul telefono le arrivavano messaggi minacciosi – ha precisato l'avvocato della funzionaria – Ha presentato sette integrazioni. Chiederemo un risarcimento danni: che in borsa fosse un periodo nero è risaputo. Negli anni precedenti gli stessi investimenti erano andati benissimo".