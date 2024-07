Squalo verdesca avvistato ad Ostia: il video emozionante in cui nuota vicino ad un pescatore Un emozionante video mostra l’incontro tra uno squalo verdesca e un pescatore al largo di Ostia: “Una bellissima esperienza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Lo squalo verdesca immortalato ad Ostia

Uno squalo è stato avvistato qualche giorno fa in mare ad Ostia, sul litorale romano. Si tratta di una verdesca (Prionace glauca), ed è conosciuto anche come "squalo blu". Un video lo immortala mentre si avvicina alla barca di un pescatore, Alberto Sugaroni, che lo ha ripreso e ha pubblicato le immagini sui social network.

Il pescatore nel video spiega ciò che accade mentre riprende: "Sono trentotto metri di profondità nel punto in cui mi trovo, è un po' fuori (e punta l'obiettivo verso l'orizzonte, la costa non si vede ndr), guardate che bello, è uno spettacolo: c'è uno squalo di un paio di metri che si aggira sotto alla barca". Il pescatore per inquadrarlo gli ha lanciato una sarda e lo squalo è salito in superficie, mostrandosi in tutta la sua bellezza.

"Uno spettacolo vero, eccolo tranquillo e docile, che mangia sotto alla barca. Una bellissima esperienza". Nel video poi si vede che lo squalo non vuole più allontanarsi dalla barca e continua a rimanere in superficie: "No, basta, è finito – continua a parlargli il pescatore, vai!". E piano piano la sua sagoma è scomparsa.

Com'è fatta una verdesca

Come si legge sul sito ufficiale del Wwf "lo squalo blu è così chiamato per la colorazione del suo dorso. In Italia viene chiamato più comunemente verdesca o verdone. Ha una forma snella, un muso lungo con grandi occhi. Può raggiungere i quattro metri di lunghezza. Vive tra la superficie ed i 150 metri di profondità. Si nutre di piccoli pesci, calamari, totani e pesci pelagici. Sono spesso vittime di cattura accidentale nella pesca dei tonni e pesci spada con i palangari derivanti (lunghe lenze di grosso diametro con inseriti ad intervalli regolari spezzoni di lenza più sottile portanti ognuno un amo) lasciati andare alla deriva, con reti a circuizioni o con lenze. Oltre alla pesca per fini commerciali lo squalo è anche oggetto di pesca sportiva".