Sposa un imprenditore 90enne e prosciuga il patrimonio milionario: 60enne a processo Secondo l'accusa, la donna avrebbe imbottito il 90enne di psicofarmaci per renderlo incapace di intendere e di volere. Quando l'uomo si rende conto che è rimasto al verde, l'ha denunciata.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di sessant'anni è finita sotto processo con l'accusa di violenza privata verso l'ex marito, un 90enne cui avrebbe portato via l'immenso patrimonio stimato in trenta milioni di euro. A denunciare l'ex moglie è stato proprio l'uomo che, pochi anni dopo il matrimonio, si sarebbe reso conto che a spingerla a sposarlo non era stato l'affetto, bensì l'amore per i soldi. Il 90enne nel frattempo è morto, mentre adesso a portare avanti la causa sono i figli.

Il matrimonio tra i due è avvenuto nel 2021. Secondo l'accusa, la donna subito dopo le nozze ha cominciato a dare psicofarmaci al marito, in modo da renderlo ancora più vulnerabile e non in grado di prendere decisioni. Gli ha fatto firmare una procura per operare i suoi conti correnti, gli fa firmare due polizze vita da più di tre milioni l'una, e si fa continui bonifici, tra cui un versamento di 342mila euro. A riportare i vari movimenti della donna è Il Corriere della Sera. Quando l'uomo si rende conto che i suoi conti corrente sono rimasti a secco, capisce cosa sta accadendo e chiede la separazione, che poi verrà addebitata alla donna.

I due si erano conosciuti nel 2017, per poi convolare a nozze quattro anni dopo. Inizialmente le cose sembravano andare bene, ma subito dopo il matrimonio sono cominciate a cambiare, con la donna che ha iniziato a spendere tutti i risparmi del 90enne. Lui, anche a causa dello stordimento provocato dai farmaci, non si era subito reso conto della situazione. Ma quando ha visto il patrimonio arrivare agli sgoccioli, ha capito che quel matrimonio, forse, era una farsa. E ha portato a processo l'ex moglie.