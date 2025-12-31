Spari ad Anzio, colpi di arma da fuoco in un appartamento: un ferito, cosa è successo

Paura ad Anzio nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, quando sono stati scagliati contro un appartamento dei colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti poco distanti dal Cimitero Monumentale di Guerra Britannico all'ora di cena, verso le 20.10. All'improvviso si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco. Ed è scattato immediatamente l'allarme.

Colpi di arma da fuoco ad Anzio: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, verso l'ora di cena. L'allarme è scattato alle 20.10, quando si sono sentiti i primi colpi di arma da fuoco provenienti da una via non troppo distante dal Cimitero Monumentale di Guerra Britannico.

I colpi esplosi nella serata sono stati due ed entrambi sono andati in direzione dell'appartamento. Il primo ha colpito la grondaia dell'abitazione. Il secondo, invece, ha preso in pieno la finestra e l'ha fatta esplodere. Dopo gli spari è stata inviata una segnalazione con la richiesta di intervento e sul luogo delle esplosioni sono immediatamente arrivati i poliziotti del commissariato di Anzio

Spari contro la finestra ad Anzio: come stanno le persone che erano in casa

Ad avere l'impatto maggiore lo sparo verso la finestra.Uno dei due colpi esplosi verso l'abitazione di Anzio ha raggiunto il vetro. Dopo l'impatto con l'infisso la vetrata è esplosa in mille pezzi. Alcuni di questi frammenti hanno raggiunto la persona che si trovava all'interno dell'abitazione che, stando alle notizie ufficiali, avrebbe riportato diverse ferite. Fortunatamente non si tratta di lesioni profonde, ma è stato comunque visitato e curato nei punti in cui è stato toccato dai vetri. Non si conosce ancora l'identità della persona colpita. Sappiamo, però, che dopo i fatti gli sono stati dati 10 giorni di prognosi per le ferite dovute alla rottura del vetro.

Sul caso sono state immediatamente aperte le indagini: sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia di Stato del commissariato locale, quello di Anzio.